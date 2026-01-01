FBI: Most Wanted
Folge 17: Knochenjob
42 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Die Frau eines beliebten Fernsehmakler-Duos wird tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Wie sich herausstellt, wurde sie mit einem Hammer brutal erschlagen. Schnell fällt der Verdacht auf ihren Ehemann Carm, der jedoch spurlos verschwunden ist. Hat dieser wirklich ein Motiv, seine Partnerin umzubringen? Können Remy und sein Team Carm finden und den wahren Täter überführen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren