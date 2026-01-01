Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 17vom 13.01.2026
42 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Die Frau eines beliebten Fernsehmakler-Duos wird tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Wie sich herausstellt, wurde sie mit einem Hammer brutal erschlagen. Schnell fällt der Verdacht auf ihren Ehemann Carm, der jedoch spurlos verschwunden ist. Hat dieser wirklich ein Motiv, seine Partnerin umzubringen? Können Remy und sein Team Carm finden und den wahren Täter überführen?

SAT.1
