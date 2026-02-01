Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 4vom 21.02.2026
Eine Gruppe Jugendlicher wird in einem Callcenter festgehalten und zum Betrug gezwungen. Weil Sheryll einen mysteriösen Anruf erhält, nimmt sie eigenmächtig die Ermittlungen auf. Als Remy davon erfährt, ist er ganz und gar nicht begeistert. Können die Agenten dennoch den Aufenthaltsort der entführten Jugendlichen ausfindig machen und die Täter zur Strecke bringen?

