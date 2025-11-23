FBI: Special Crime Unit
Folge 13: Risikogeschäfte
39 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 16
Ein Geldtransporter wird auf dem Weg zu einem Stripclub überfallen. Anhand anderer, damit in Verbindung stehender Raubüberfälle gelingt es Maggie und ihrem Team, den Täter, Tom Hoffman, zu ergreifen. Er gesteht die Taten und erklärt, dass er einem Mann namens Mason Simonian Geld schuldet - der ist Verdächtiger in mehreren Mordfällen. Um an ihn heranzukommen, braucht das Team Hoffmans Hilfe.
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren