FBI: Special Crime Unit
Folge 21: Zerrissen
38 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Mehrere Teenager werden im Wald mit einer Drogenüberdosis tot aufgefunden. Ermittlungen führen das FBI zur albanischen Mafia. Agent Val Sula schleicht sich verdeckt ins Milieu und sammelt wichtige Informationen. Sein muslimischer Glaube macht es ihm jedoch zunehmend schwerer, im Zusammenhang mit den Drogen seine Tarnung aufrechtzuerhalten. Die Mission gerät in Gefahr.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS
