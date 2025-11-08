FBI: Special Crime Unit
Folge 19: Verlorenes Vertrauen
42 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Maggies Schwester Erin kehrt nach New York zurück und wird sogleich in einen Kriminalfall verwickelt: Ihr Freundin Nikki wird entführt. Der Täter will Lösegeld erpressen, um Schulden im Drogengeschäft zu bezahlen. Um Nikki zu retten, ist Maggie auf die Hilfe ihrer Schwester angewiesen - die jedoch selbst mit Drogenproblemen zu kämpfen hat.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS
