FBI: Special Crime Unit

Kabel EinsStaffel 5Folge 20vom 08.11.2025
Folge 20: Privilegien

41 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Nach der Entführung von Allison Becker, Tochter eines Senators, sucht das FBI fieberhaft nach Hinweisen. Dass die junge Frau in einer Sozialeinrichtung gearbeitet hat, bringt die Ermittler schon einmal auf die richtige Spur. Denn dort wird seit drei Tagen eine andere Frau vermisst, die Allison auffällig ähnlich sieht. An einen Zufall glaubt das FBI nicht, vor allem als klar wird, dass der Täter ein gestörtes Verhältnis zu Frauen hat.

Kabel Eins
