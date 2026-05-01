FBI: Special Crime Unit
Folge 2: Acht Jahre
42 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Nachdem ein Mann auf offener Straße erschossen und sein Auto gestohlen wurde, rückt das FBI an und übernimmt die Ermittlungen. Schnell stellt sich heraus, dass der Ermordete zur falschen Zeit am falschen Ort war und der Täter es auf ein Mädchen abgesehen hatte. Das Team findet heraus, dass es sich bei der jungen Frau um Jillian Martinez handelt, die vor acht Jahren mit ihrer kleinen Schwester Gaby spurlos verschwand. Nun gilt es, die entführten Mädchen zu befreien.
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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