FBI: Special Crime Unit
Folge 4: Radikalisiert
42 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 16
Das FBI ermittelt im Mordfall eines Bundesrichters. Dieser hat in den letzten Wochen gehäuft Drohbriefe von einem Mitglied eines islamischen Zentrums erhalten. Während der Ermittlungen treffen die Agenten auf Hassan, einen Undercoveragenten der FBI-Antiterror-Einheit. Seit einiger Zeit beobachtet er einen Mann namens Yardan Qadir und geht davon aus, dass dieser der gesuchte Täter ist. Doch der Undercoveragent ist nicht der, für den er sich ausgibt.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren