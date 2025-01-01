Forsthaus Rampensau Germany
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Forsthaus Rampensau Germany
Neun Promi-Paare bringen das idyllische Kärnten gewaltig ins Wanken. Welche von ihnen erobern das Selbstversorger-Forsthaus und werden Deutschlands Rampensäue?
Du liebst Reality-TV - am liebsten mit Promis, die an ihre persönlichen Grenzen kommen? Je extravaganter die Teilnehmer:innen und die Bedingungen, desto besser? Dann ist "Forsthaus Rampensau Germany" genau dein Ding. Denn hier ist der Name wirklich Programm.
Neun prominente Paare ziehen in ein abgelegenes Selbstversorger-Forsthaus im österreichischen Lavanttal in den Kärntener Bergen, fernab von Luxus und Komfort. Dort leben sie unter ständiger Kamerabeobachtung und müssen sich täglichen Herausforderungen und Spielen stellen. Ziel ist es, als Team zu bestehen und das Preisgeld von 25.000 Euro zu gewinnen.
Die Joyn-Eigenproduktion "Forsthaus Rampensau Germany" basiert auf der erfolgreichen Originalversion aus Österreich und bringt das beliebte Reality-Format nun auch auf deutsche Bildschirme. Schon das österreichische Vorbild konnte unzählige Fans begeistern - und auch die deutsche Adaption sorgt mit jeder Folge für Aufsehen.
Für den passenden Soundtrack sorgt die Schweizer Band FäaschtBänkler, die mit ihrem Song "ALL IN" die Titelmusik zur Show liefert.
Wann gibt es neue Folgen? Alle Sendetermine von "Forsthaus Rampensau Germany" 2025
Joyn macht es dir leicht: Du kannst dir alle Episoden von "Forsthaus Rampensau Germany" jederzeit und kostenlos im Stream anschauen. Außerdem warten hier viele witzige Highlight-Clips auf dich.
Prominente Besetzung: Alle Teilnehmer:innen von "Forsthaus Rampensau Germany"
In "Forsthaus Rampensau Germany" kämpfen prominente Zweier-Teams um den Titel der größten Rampensau Deutschlands und ein Preisgeld von 25.000 Euro. Dabei müssen die Paare aber nicht zwangsläufig liiert sein – es trafen in den Teams auch schon Kandidat:innen aufeinander, die zuvor nichts voneinander wussten. Diese Duos waren in Staffel 2 dabei:
- Emmy Russ (Reality-Star) und Cosimo Citiolo (Reality-Star)
- Yvonne Woelke (Schauspielerin) und Peter Klein (Ex-Ehemann von Iris Klein)
- Ginger Costello-Wollersheim (Ehefrau von Bert Wollersheim) und Alain Wollersheim (Sohn von Bert Wollersheim und Stiefsohn von Ginger Costello-Wollersheim)
- Melody Haase (Ex-DSDS-Kandidatin) und Noëlla Mbomba (Ex-GNTM-Kandidatin)
- Gina Alicia (Germany Shore, AYTO, Temptation-Island-Verführerin) und Luisa Krappmann (Temptation-Island-Verführerin)
- Marvin Linke (Schauspieler) und Béla Klentze (Schauspieler)
- Nico Schwanz (Reality-Star, Sänger, Model) und Viktoria "Dodi" Schuler (Nicos Partnerin)
- Micha Schüler (Germany Shore, AYTO) und Jona Steinig (Fame Fighting, Bachelorette, GNTM)
- Carina Nagel (Love Island, AYTO) und Chika Ojiudo-Ambrose (damals Verlobte, heute Ehefrau von Carina Nagel)
In der ersten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" waren unter anderem Gina-Lisa Lohfink, Jasmin Herren und Matthias Mangiapane dabei.
Die Teilnehmer:innen der dritten Staffel stehen noch nicht fest. Sobald sie veröffentlicht werden, bekommst du hier garantiert zuerst Bescheid.
Die Gewinner:innen aller "Forsthaus Rampensau Germany"-Staffeln
Von chaotisch bis charmant, von skurril bis strategisch - in jeder Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" kämpfen Promi-Paare um Ruhm, Ehre und 25.000 Euro Preisgeld.
Wer sich in den wilden Wochen im Forsthaus durchgesetzt hat, erfährst du hier.
Gewinner der ersten Staffel: In der ersten Staffel setzten sich der Tätowierer und Reality-Format-Teilnehmer Diogo Sangre und Reality-Star Kevin "Flocke" Platzer gegen acht weitere Promi-Paare durch und sicherten sich den Titel sowie das Preisgeld. Trotz teilweise unterschiedlicher Persönlichkeiten harmonierten sie als Team überraschend gut. Ihr Sieg wurde allerdings auch heiß diskutiert: Einige Fans vermuteten, dass sie durch ihre große Social-Media-Reichweite mehr im Focus standen und so im Vorteil waren.
Gewinner:innern der zweiten Staffel: In der zweiten Staffel gewannen Reality-TV-Teilnehmer Peter Klein und Schauspielerin Yvonne Woelke das Finale, das in einem anspruchsvollen Parcours stattfand. Ihre Teilnahme und ihr Sieg waren nicht nur sportlich, sondern auch medienträchtig: Im Vorfeld gab es Schlagzeilen um eine mögliche Affäre zwischen den beiden, während Peter noch mit seiner Frau Iris Klein zusammen war.