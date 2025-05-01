Frank - der Weddingplaner
Folge 29: Amelia & Bianca
43 Min.Ab 6
Amelia und Bianca kennen sich aus der Schule und wurden sehr jung ein Paar - trotz aller Widerstände von außen. Da sie nur standesamtlich heiraten können, möchten sie die Trauung und die gesamte Feier sehr klassisch und traditionell gestalten. Die Mädchen wünschen sich für ihre Hochzeitsfeier eine Mischung aus Rock'n'Roll und mädchenhaft-romantisch. Kann Frank diesen Wunsch erfüllen?
