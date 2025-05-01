Frank - der Weddingplaner
Folge 7: Isabell & Marc
43 Min.Ab 6
Isabell (21) und Marc (23) haben trotz ihres jungen Alters schon sehr genaue Vorstellungen von ihrer gemeinsamen Zukunft: Sie möchten den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. Zurzeit bauen die beiden den Dachstuhl im Haus von Isabell aus. Deshalb haben sie wenig Zeit, sich um ihre eigene Hochzeit zu kümmern. Nun ist Frank gefragt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick