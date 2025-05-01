Frank - der Weddingplaner
Folge 34: Sandy & Ronald
44 Min.Ab 6
Sandy kämpfte lange um Ronald, der verheiratet war, als sie sich kennenlernten und nach der Trennung von seiner Frau noch eine weitere Beziehung hatte, bevor er Sandy endlich erhörte. Ronald hatte mit 28 Jahren einen Herzinfarkt, weil der Security-Mann häufig bis zu 18 Stunden am Tag gearbeitet hat - für beide war das ein Schock! Nun wollen sie endlich heiraten und hoffen auf die Hilfe von Weddingplaner Frank.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick