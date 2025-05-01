Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 35
Folge 35: Annette & Frank

43 Min.Ab 6

Annette und Frank lernten sich in einem bekannten Schnellrestaurant kennen - die gebürtige Polin wurde Frank als Auszubildende zugeteilt und sie verliebten sich schnell ineinander, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch in einer anderen Beziehung war. Jetzt wünschen sie sich eine romantische Hochzeit - mit Hochzeitskutsche, viel Kerzenlicht und Liebe - und hoffen auf die Hilfe von Weddingplaner Frank.

Weitere Folgen in Staffel 3

