Friends
Friends
Die Kult-Sitcom der 90er: Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe und Joey sind Mittzwanziger, die in Manhattan leben. Die Freunde erleben gemeinsam Lebens- und Liebeskrisen.
Friends: Die Wohlfühl-Sitcom der 90er
Friends ist wohl eine der kultigsten Sitcoms aller Zeiten, die auch nach fast 20 Jahren seit der letzten Folge nichts von ihrer Faszination verloren hat. Bis heute herrscht um die sechs Freunde Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey und Phoebe eine Fan-Liebe, die sowohl eingefleischte wie auch neue Friends-Fans verbindet.
Die sechs Freunde, alle um die 20 Jahre, wohnen im gleichen Apartmentkomplex im Manhattan, New York der 1990er Jahre. Ihr Leben dreht sich um die kleineren und größeren Missgeschicke in der Liebe, auf der Arbeit und im alltäglichen Leben.
Faszination seit der ersten Minute
Seit der Ausstrahlung der ersten Folge war die amerikanische Sitcom ein Erfolg, was wohl vorrangig auf die einzelnen Charaktere und deren tiefgründig-witzige Verbindung zueinander zurückzuführen ist.
Ph. D. Ross Geller: David Schwimmer verkörpert den nerdigen Doktor der Philosophie mit einem unbeholfenen Sinn für Humor. Er ist Monicas älterer Bruder und ist seit der Collegezeit mit Chandler befreundet. Einst hat er illegal ein Kapuzineräffchen namens Marcel besessen, zieht in die Wohnung des Ugly Naked Guy- des korpulenten Nachbarn mit Hang zum Nudismus - und langweilt seine Freunde stets mit ungebetenen wissenschaftlichen Vorträgen.
Monica Geller, gespielt von Courteney Cox ist die Mutti der sechs Freunde. Ihr Apartment in Greenwich Village ist in allen Staffeln einer der wichtigsten Treffpunkte der Gruppe. Sie ist seit der Highschool mit Rachel befreundet und liebt es ihre Freunde zu bekochen. Sie hat jedoch auch einen Aufräum- und Putzfimmel, der sich schnell als Running Gag in der Serie etabliert.
Rachel Greene: Jennifer Aniston verkörpert die hübsche und etwas naive Tochter aus gutem Hause und hat damit ihren Durchbruch als Comedy-Star. Nachdem sie ihren Verlobten vor dem Altar hat stehen lassen, findet sie bei ihrer Highschool-Freundin Monica Zuflucht und kämpft sich zum ersten Mal ohne Daddys Unterstützung durch ihr neues Leben.
Chandler Bing glänzt vor allem mit einem sarkastischen und witzigen Sinn für Humor. Der Experte für statistische Analyse und Datenkonfiguration wird von Matthew Perry gespielt und hat aufgrund seiner belasteten Beziehung zu seinen Eltern ein Problem, ernsthafte Beziehungen einzugehen. Gemeinsam mit Joey bewohnt er das Apartment gegenüber von Monica.
Joseph Francis "Joey" Tribbiani Jr. ist der attraktive, aber erfolglose Schauspieler der Friends. Mit seiner albernen, aber charmanten und hinreißenden Persönlichkeit wickelt er die Frauen um den Finger. Er wartet auf die große Hollywood-Karriere und lebt bis dahin von gelegentlichen Schauspiel- und Modeljobs. Er wird von Matt LeBlanc porträtiert.
Phoebe Buffay, dargestellt von Lisa Kudrow ist Masseurin und zeichnet sich durch ihren extravaganten und esoterischen Lebensstil aus, ihre albernen Witze und ihr - mehr oder weniger - gutes Gitarrenspiel im Central Perk, dem Lieblings-Café der Friends. In der Serie verarbeitet sie ihre schwierige Lebensgeschichte und ist auf der Suche nach der wahren Liebe.
Die amerikanische Situationskomödie wurde ursprünglich vom 22. September 1994 bis zum 6. Mai 2004 im US-TV auf dem Sender NBC ausgestrahlt. David Crane und Marta Kauffmann sind die Erfinder der erfolgreichen TV-Show, die im Gesamten zehn Staffeln und 236 Episoden umfasst.
Neben Monicas Apartment ist das Central Perk, ein kleines und gemütliches Café in New York, Hauptschauplatz der Serie. Der Titelsong "I'll be there for you" kommt von The Rembrandts und ist bis heute fest mit der Serie verbunden.
Für die sechs Hauptdarsteller Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow und Matthew Perry war die Serie der Durchbruch in Hollywood, der jedem der Darsteller und Darstellerinnen eine erfolgreiche Karriere ermöglicht hat.
Die lange ersehnte Reunion im Jahre 2021
Samstag, 29. Mai 2021: Unsere Lieblingsfreunde sind zurück an dem Set, mit dem alles begann.
Es ist das erste Mal nach siebzehn Jahren und ihrem letzten gemeinsamen Auftritt in der finalen Folge The Last One im Jahre 2004, dass die Hauptdarsteller an das Set der Serie zurückkehren. Während sie auf der originalen Couch aus dem Central Perk sitzen, resümieren und diskutieren die Darsteller*innen über ambivalente Enden, die schauspielerischen Leistungen, Casting-Prozesse und die Zeit danach. Emotionen, Lachen, Freudentränen und das Schwelgen in Erinnerungen an alte Tage prägen das TV-Special, das zu einem emotionalen Abend wurde, der nicht nur die Hauptdarsteller zu Tränen gerührt hat.
Doch nicht nur die Hauptdarsteller*innen sind Teil des Wiedersehens. Die Zuschauer*innen dürfen sich unter anderem auch auf Maggie Wheeler - die Janice der Serie - oder Tom Selleck aka Dr. Richard Burke freuen. Ergänzend hinzu kommen zahlreiche prominenten Fans der Show wie Justin Bieber, Cara Delevingne, Lady Gaga oder David Beckham.
Late Night-Talker James Corden führt als Moderator durch den Abend, während die Schöpfer der Erfolgsserie, David Crane und Marta Kauffmann, The Reunion produziert haben.
8 Fakten, die du noch nicht über Friends wusstest
1. 11$ - So viel hatte Matt LeBlanc auf dem Konto, als er für die Rolle des Joey vorsprach. Von seinem ersten Gehaltscheck kaufte er sich ein warmes Abendessen.
2. Über alle 236 Episoden hinweg sind die Geburtstage und das Alter jedes Einzelnen nicht einheitlich.
3. Keiner der Charaktere spricht mit dem typischen New Yorker Akzent.
4. Das Design im Central Perk ändert sich alle drei Episoden.
5. Matthew Perrys Humor ist so einzigartig, dass in die Serie einige seiner selbst erfundenen Witze eingebaut worden sind.
6. Lisa Kudrow hat “Smelly Cat” im betrunkenen Zustand gemeinsam mit ihrer besten Freundin geschrieben. Letztendlich wurde der Song für Phoebe in die Show eingebaut.
7. David Schwimmer und andere Schauspieler*innen der Serie hielten eine Intervention ab, weil Jennifer Aniston regelmäßig zu spät zum Set kam.
8. Monica arbeitete als Küchenchefin im Moondance Diner - demselben Diner, in dem Kirsten Dunst als Mary Jane Watson als Kellnerin im Superhelden-Film Spider-Man gearbeitet hat.
Und jetzt hol dir einen Kaffee und triff dich mit Ross, Rachel, Joey, Chandler, Monica und Phoebe, während sie versuchen ihr Leben im New York zu meistern. Auf Joyn kannst du die Abenteuer der sechs Freunde online im Stream miterleben.