SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 26
Folge 26: Letzter Ausweg

47 Min.Ab 12

Um den Kummer über den Tod ihrer Mutter zu kompensieren, trainiert die junge Eiskunstläuferin Maja übertrieben hart. Damit mutet sie ihrem Körper zu viel zu: Maja bricht zusammen und kommt mit einer Blutung im Schädelraum ins Luisenkrankenhaus. Sie erleidet epileptische Anfälle - eine Folge ihres Hirnschadens. Ihre Schwester Carola kümmert sich hingebungsvoll um sie. Als Schwester Stephanie die beiden Frauen heimlich beobachtet, erfährt sie Unglaubliches ...

SAT.1 GOLD
