Für alle Fälle Stefanie
Folge 29: Stefanie und Stephanie
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Nach der dramatischen Rettungsaktion ist Schwester Stephanie zwar wach, hat aber nach wie vor Sprach- und Bewegungsstörungen. Professor Günther und Dr. Nerlinger beschließen deshalb, sie zu einer weiteren OP in eine Spezialklinik zu überweisen. Indessen ruft überraschend Stefanie Deters aus Hamburg an. Als sie von Schwester Klara erfährt, was passiert ist, beschließt sie spontan nach Berlin zu kommen, um zu helfen ...
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