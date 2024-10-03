100 Geschichten rund um den GlobusJetzt kostenlos streamen
Galileo 360° Ranking XXL
Folge 3: 100 Geschichten rund um den Globus
400 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12
In 100 spektakulären Geschichten aus aller Welt nimmt das "Galileo"-Team die Zuschauer:innen mit auf eine unterhaltsame Reise rund um den Globus. Dabei werden außergewöhnliche Menschen, wie der verrückteste Fahrzeugbauer der Welt in Indien, besucht. "Galileo" findet nicht nur heraus, warum Italiener Bauwerke aus Brot errichten und China eine ganze Stadt in Laos baut, sondern taucht auch auf den Bahamas zu einem Sandwasserfall oder geht in Mexiko auf Ufo-Jagd.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick