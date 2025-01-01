Geht's noch?! - Die irrwitzige Verbrauchershow
1 StaffelAb 12
Geht's noch?! - Die irrwitzige Verbrauchershow
Mirja Boes, Olaf Schubert und Wigald Boning präsentieren gemeinsam mit beliebten prominenten Gästen Verbraucher-Themen, die die Menschen beschäftigen. Egal ob Behörden-Irrsinn, Alltags-Ärgernisse oder fiese Einkaufs-Fallen - diese wahren Geschichten und authentischen Schicksale fesseln. Außerdem zeigen die Comedians mit jeder Menge Witz und Charme die besten Tricks, um sich gegen die Tücken des Alltags zu wappnen.