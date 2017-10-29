Was ist ein Schwanzflug?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 3: Was ist ein Schwanzflug?
43 Min.Folge vom 29.10.2017Ab 12
Was ist ein "Schwanzflug"? Woher kommt die Redewendung "jemandem die kalte Schulter zeigen"? Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands, u.a. Bastian Pastewka, Chris Tall, Jürgen von der Lippe oder Ingolf Lück unterstützt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick