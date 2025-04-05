Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Schwere See

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 05.04.2025
Schwere See



Folge 2: Schwere See

42 Min.Folge vom 05.04.2025Ab 12

Cyril Chauquet und sein Team stürzen sich in eine gefährliche, actiongeladene Mission, bei der das Adrenalin durch die Adern pumpt: Sie wollen die letzten Giganten unter Wasser retten, jene Riesenfische, die die Erde schon seit Urzeiten bewohnen und nun vom Aussterben bedroht sind. Darunter fallen der Weiße Stör, der prähistorische Arapaima sowie der Riesenantennenwels aus dem Amazonas.

