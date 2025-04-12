Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 3: Hai-Alarm
41 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12
Cyril Chauquet und sein Team stürzen sich in eine gefährliche, actiongeladene Mission, bei der das Adrenalin durch die Adern pumpt: Sie wollen die letzten Giganten unter Wasser retten, jene Riesenfische, die die Erde schon seit Urzeiten bewohnen und nun vom Aussterben bedroht sind. Darunter fallen der Weiße Stör, der prähistorische Arapaima sowie der Riesenantennenwels aus dem Amazonas.
