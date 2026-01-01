HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Nach dem Backen wird jetzt gebastelt! Enie van de Meiklokjes erweitert ihr Repertoire und stürzt sich in den wunderbaren und vielfältigen DIY-(Do-it-yourself)-Kosmos. In "HANDMADE mit Enie - Machs einfach selbst" werden mit einfachsten Mitteln Dinge gebastelt, umgestaltet oder verändert. Ein schönes und individuelles Zuhause muss nicht teuer sein. Frei nach dem Motto "Aus Alt mach Neu" bekommen Gegenstände oder Kleidung einen neuen Look oder sogar eine völlig neue Funktion.