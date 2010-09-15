Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 126
42 Min.Folge vom 15.09.2010Ab 6
Maximilian kann David befreien, doch Oskar gelingt die Flucht. Hanna ist bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen und sich ihrer Zukunft mit Maximilian zu widmen. Der Hochzeit von Hanna und Maximilian scheint nun nichts mehr im Wege zu stehen. Nachdem sich nun auch Florian von ihr abwendet, steht Edith völlig alleine da. Sie ist einsam und verzweifelt, als Oskar sie in der Villa überrascht und bedrängt. Als Florian seiner Mutter zu Hilfe eilt, kommt es zu einer Rangelei, bei der Oskar unglücklich stürzt. Mira spürt, dass es Zeit ist, Abschied zu nehmen - was Robert nach seiner Versöhnung mit ihr sehr bedauert.
