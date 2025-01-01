He-Man and the Masters of the Universe
Sein Zauberschwert verwandelt Prinz Adam in He-Man, den größten Helden des Planeten Eternia. Gemeinsam mit seinen Gefährten tritt er gegen die Schergen des teuflischen Skeletor an.
He-Man ist eigentlich Prinz Adam, der Sohn von König Randor auf dem Planeten Eternia. Der Prinz besitzt ein Zauberschwert, welches ihn zum mächtigsten Mann im Universum macht, sobald er es einsetzt. Das Schwert verleiht ihm die legendäre Kraft von Grayskull, mit der er so ziemlich jede Bedrohung besiegen kann.
Die fantastische Geschichte von Prinz Adam und seiner geheimen Heldenrolle als He-Man, der die mystischen Geheimnisse des Schlosses Grayskull vor Skeletor und anderen bösen Mächten beschützt, erzeugt bei seinen Fans bis heute eine unangefochtene Leidenschaft. Bis heute ist He-Man and The Masters Of The Universe eine der erfolgreichsten Superhelden-Serien der Welt. Ihren Ursprung hat sie jedoch in Actionfiguren.
Die Welt der Masters Of The Universe
He-Man ist zusammen mit seinem Tiger Battlecat der Hauptprotagonist im Masters Of The Universe-Franchise des Spielzeugherstellers Mattel, das erstmals zwischen 1982 und 1988 vertrieben worden ist. Die Actionfigur von He-Man erschien in insgesamt 28 Figurenvarianten, die in vier Serien auf den Markt gebracht worden sind:
• 198X: Die Classic-Serie wurde zwischen 1982 und 1988 produziert
• NA: Die New Adventures of He-Man-Figuren sind zwischen 1989 und 1992 verkauft worden
• 200Xer-Serie: Die He-Man-Actionfiguren dieser Serie wurden zu Beginn der 2000er-Jahre vertrieben
• Classic-Serie: Die offizielle Neuauflage der originalen Serie von Mattel zwischen den Jahren 2008 und 2013
Neben den vertriebenen Actionfiguren gehören Comics, Zeichentrickserien, Real-Verfilmungen und Hörspielserien zum Franchise. Wohl am bekanntesten ist die Zeichentrickserie: 1983 beauftragte Mattel die Produktionsfirma Filmation mit der Produktion der Serie Masters Of The Universe. Die an die Classic-Reihe der Spielzeuge angelehnte Zeichentrickserie umfasst 130 Episoden in zwei Staffeln. John Erwin leiht He-Man in den ersten Episoden seine Stimme, wohingegen Cam Clarke den Helden in der Verfilmung der 200Xer-Serie spricht. In der Real-Verfilmung aus dem Jahre 1987 ist Dolph Lundgren in die Rolle des Superhelden geschlüpft und hat den Kampf gegen Skeletor aufgenommen. Dieser wurde - unter dem Make-Up kaum zu erkennen - von Charaktermime Frank Langella verkörpert. Außerdem mit von der Partie: Courtney Cox vor ihrem Durchbruch mit der Kult-Sitcom Friends.
Spin-Offs und Neu-Fassungen
Bis heute veröffentlicht Mattel weitere Geschichten und Spin-Offs zu ihrem Helden und der He-Man-Kosmos umfasst unzählige Zeichentrickserien, TV-Shows und Filme. Zu den bekanntesten Ablegern gehört unter anderem auch Princess of Power (PoP), in Deutschland unter dem Titel She-Ra bekannt. Es ist ein Spin-Off der ursprünglichen Zeichentrickserie, in dem He-Mans Schwester She-Ra ebenfalls eigene Abenteuer erlebt. Sie kämpft von allem in einer großen Rebellion auf Eternias Zwillingsplaneten Etheria gegen den finsteren Hordak.
Als aktuellste Neuauflage erschien im Jahr 2021 Masters of the Universe – Revelation, bei der Kult-Regisseur-Kevin Smith als Showrunner agiert.
Für viele Fans ist He-Man schnell zu einer Superhelden-Ikone geworden. Der Kult um den übernatürlich starken Superhelden hat sich so weit entwickelt, dass sich der Begriff He-Man in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist und zum Synonym für einen starken und kämpferischen Mann wurde. Ebenso kennen nicht nur eingefleischte Fans He-Mans Lieblingsspruch By the Power of Grayskull - I have the Power! ("Bei der Macht von Grayskull - Ich habe die Macht!").
In diesem Sinne: Ergreife auch du die Macht und schau dir jetzt ganze Folgen der klassischen Zeichentrickserie He-Man and the Masters Of The Universe aus dem Jahre 1983 hier auf Joyn im Stream an.