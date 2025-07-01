Staffel 2Folge 7
Hell On Wheels
Folge 7: Der weiße Geist
44 Min.Ab 12
Während Durant in Chicago medizinisch versorgt wird, führt Lily in der Zwischenzeit seine Geschäfte. Doch sie hat Mühe, die Arbeiter zu beruhigen, die sich wegen Durants Abwesenheit um ihren Lohn sorgen. Als Elam bei der Eisenbahn kündigt und sich stattdessen ein Haus bauen möchte, verschärft sich die Situation. Indes versuchen die McGinnes-Brüder sich Carls Saloon unter den Nagel zu reißen.
