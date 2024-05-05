Ein Traktor im RegenwaldJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Down Under
Folge 6: Ein Traktor im Regenwald
45 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12
Die Doku-Serie "Highway Heroes Down Under? begleitet Abschleppdienste in Australien und Neuseeland. Für die waghalsigen Bergungsmanöver benötigen die Mitarbeiter riesige Trucks, außergewöhnliche Fähigkeiten und besonders viel Mut. Die Abschlepper trotzen jeglichen Witterungsbedingungen und müssen auch im schwierigsten Terrain zurechtkommen.
