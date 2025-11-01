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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Fluchtäuschung - Kapitel 3

ProSieben FUNStaffel 1Folge 11vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 11: Die Fluchtäuschung - Kapitel 3

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Satoko bricht weinend in der Schule zusammen. Im Anschluss behauptet sie aber, dass sie sich damit nur einen Streich erlaubt hat. Ihre Freunde sorgen sich um Satoko. Sie glauben, dass ihr Onkel sie schlecht behandelt, und wollen den Mann mit allen Mitteln stoppen. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin machen sie sich auf den Weg zum Jugendamt.

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