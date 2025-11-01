Zum Inhalt springenBarrierefrei
Higurashi: When They Cry - GOU

ProSieben FUNStaffel 1Folge 14
Folge 14: Die Katzentäuschung - Kapitel 1

23 Min.Ab 16

Oishi greift Rika in aller Öffentlichkeit an. Er behauptet, das Rätsel endlich gelöst zu haben, und gibt ihr die Schuld an den Attentaten im Dorf. Daraufhin bringt er das Mädchen kaltblütig um. Zum ersten Mal in all der schrecklichen Zeit kann sich Rika an ihren Mörder erinnern, als sie in einer magischen Zwischenwelt wieder erwacht. Sie wurde schon so oft grausam umgebracht und versucht nun, das entscheidende Puzzlestück zu finden, um die tödliche Schleife zu durchbrechen.

