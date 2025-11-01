Die Dämonentäuschung - Kapitel 2Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 2: Die Dämonentäuschung - Kapitel 2
23 Min.Ab 12
Keiichi lebt sich gerade in seiner neuen Schule ein. Ein gemeinsames Spiel soll den Sportunterricht interessanter gestalten. Im Anschluss gehen Keiichi und Rena zusammen zu einer Mülldeponie. Rena sucht dort nach Schätzen, die sie mit nach Hause nehmen kann. In Keiichi setzt der Besuch der Deponie allerdings schaurige Erinnerungen frei.
