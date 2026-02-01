Die Dämonenenthüllung - Kapitel 1Jetzt kostenlos streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 1: Die Dämonenenthüllung - Kapitel 1
23 Min.Ab 16
Gemeinsam mit seinen beiden Freundinnen Rena und Mion geht Keiichi zur Schule, wo bereits ein Streich ihrer Klassenkameradin Satoko auf sie wartet. Nach dem Unterricht nimmt Rena Keiichi mit auf eine Schatzsuche bei der örtlichen Mülldeponie. Als das Mädchen nach Hause kommt, muss es feststellen, dass sein Vater sich mit einer Frau trifft, die es nur auf sein Geld abgesehen hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick