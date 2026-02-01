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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Fluchenthüllung - Kapitel 4

ProSieben FUNStaffel 1Folge 10vom 01.02.2026
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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 10: Die Fluchenthüllung - Kapitel 4

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Detective Oishi glaubt, den Serienmörder von Hinamizawa enttarnt zu haben. Er versucht, den Täter zu überführen. Das Watanagashi-Fest steht bevor, und Satoko verspricht ihren Freunden, daran teilzunehmen. Vorher muss sie sich aber ihres Onkels entledigen. Kurz bevor sie ihn erschießen kann, will das Gute in ihr die Tat jedoch verhindern.

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