ProSieben FUNStaffel 1Folge 14
Folge 14: Die Göttererfreuung - Kapitel 3

23 Min.Ab 16

Wieder und wieder machen Satoko und Rika das gleiche Drama durch: Rika will ihr Heimatdorf verlassen - und Satoko bringt ihre Freundin um, um die Zeitschleife neu zu starten. Satokos Wunsch, dass Rika ihren Traum für sie aufgibt, schlägt immer wieder fehl. Im Meer der Fragmente amüsiert sich Eua derweil über die Geschehnisse. Sie hält Hanyuu gefangen, die noch immer auf ein Wunder hofft.

ProSieben FUN
