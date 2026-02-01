Die Dämonenenthüllung - Kapitel 2Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 2: Die Dämonenenthüllung - Kapitel 2
23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Rena verhält sich merkwürdig - was ihrer Mitschülerin Satoko nicht entgeht. Als Rena die neue Freundin ihres Vaters trifft, gibt sie sich freundlich. Sie nimmt die Frau mit zu der örtlichen Mülldeponie und gibt vor, dort nach Schätzen suchen zu wollen. Dann aber greift Rena ihr Opfer unvermittelt an und lässt es nicht lebend entkommen.
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