MOVIESPHEREStaffel 1Folge 2
Folge 2: Mit Leib und Seele

45 Min.Ab 12

Marciano hat bei seinem Fischzug Pech gehabt und keinen einzigen der begehrten Blauflossen-Thunfische aus dem Meer geholt. Als Familienvater schmerzt es ihn besonders, mit leeren Händen zurückkehren zu müssen, doch seine Lieben bereiten ihm trotzdem einen herzlichen Empfang. Am nächsten Tag kann Marciano Frau und Kindern endlich die lang erhoffte gute Nachricht überbringen: hat er doch einen kapitalen Thun gefangen, der ihm gut und gerne 10.000 Dollar einbringen wird.

MOVIESPHERE
