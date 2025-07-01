Hochsee Cowboys
Folge 8: Missgunst an Bord
45 Min.Ab 12
Kapitän Bill von der "Bounty Hunter" hat eine neue Deckhilfe engagiert, die allerdings ein alter Bekannter ist: Paul hatte zuvor auf der "Tuna.com" gearbeitet, sich aber schließlich mit deren Besitzer Dave hoffnungslos zerstritten. Auch an seinem neuen Arbeitsplatz macht sich der impulsive Paul jedoch sofort unbeliebt. Er meint, dem erfahrenen Bootsmann Scott sagen zu müssen, wie der seine Arbeit zu tun habe.
