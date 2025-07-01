Hochsee Cowboys
Folge 3: Lohn der Woche
45 Min.Ab 12
Dave Carraro und seiner Crew gelingt es, gleich zwei kapitale Blauflossen-Thuns an einem Tag zu fangen. Während bei Dave die Kasse klingelt, ärgern sich die anderen Fischer über seinen Erfolg. Der Grund sind die Horden aufdringlicher Wochenend-Ausflügler, die mit ihren Sportbötchen in den Fischgründen kreuzen und die Aussicht auf einen guten Fang zunichtemachen. Bill Monte lässt der anhaltende Erfolg von Dave keine Ruhe.
