Hochsee Cowboys
Folge 7: Verhängnisvoller Breitengrad
45 Min.Ab 12
Die erste Hälfte der Fangsaison für den Blauflossen-Thunfisch ist fast vorbei, und die Flotte aus Gloucester erlebt eine Flaute. Deshalb macht sich TJ Ott auf den langen Weg zur Georges-Bank, um den schwer zu fangenden Fisch zu jagen. Bill Hollywood Muniz, Kapitän des Harpunenbootes Lily, hinkt nach einer Serie schlechter Harpunenschüsse hinterher. Sein Steuermann Ian Filford ist überzeugt, es selber besser machen zu können, wenn er nur die Chance dazu bekäme.
