Hochzeit auf den ersten Blick - Spezial

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 09.12.2020
Folge 3: Bei Janina und Dennis stimmt die Chemie

45 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 6

Die Aufregung bei Janina und Dennis ist enorm, als sie nach so langer Zeit des Wartens endlich zum Standesamt schreiten. Doch die anfängliche Zurückhaltung zerschlägt sich, als die beiden spüren, dass sie tatsächlich füreinander bestimmt sein könnten! Und so bleibt es nach dem Jawort nicht nur bei einer zaghaften Umarmung, sondern Janina und Dennis besiegeln ihre junge Ehe mit einem Kuss, der die Schmetterlinge nur so zum Flattern bringt!

