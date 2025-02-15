Homeland
Folge 8: Alternative Wahrheiten
53 Min.Ab 16
Carrie und Saul wollen Präsidentin Elizabeth Keane Beweise liefern, dass sie sich und ihre Politik vor Dar Adal schützen muss. Gemeinsam planen sie ein Treffen zwischen Majid Javadi und der Präsidentin. Hierbei kommt heraus, dass Nafisi Zahlungen an Nordkorea geleistet hat und somit anzunehmen ist, dass der Iran den Atomvereinbarungen doch widerspricht. Damit haben Carrie und Saul nicht gerechnet. Dar Adal scheint auch bei der CIA seine Finger im Spiel zu haben ...
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
