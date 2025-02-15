Homeland
Folge 6: Die Söhne und der Krieg
46 Min.Ab 12
Saul versucht herauszufinden, wer hinter dem falschen Spiel der Israelis - unter Anführung von Tovah Rivlin - steckt und sucht den russischen Geheimagenten Viktor auf. Derweil kann Carrie mit Agent Conlins Hilfe Quinn im psychiatrischen Polizeigewahrsam aufsuchen. Quinn hatte mit seinen Bombenanschlags-Anschuldigungen tatsächlich Recht gehabt. Als Carrie und Conlin zusammenarbeiten, nehmen die Ermittlungen eine unerwartete Wendung ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
