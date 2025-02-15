Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Alternative Wahrheiten

20th CenturyStaffel 6Folge 8
Alternative Wahrheiten

Alternative WahrheitenJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 8: Alternative Wahrheiten

53 Min.Ab 16

Carrie und Saul wollen Präsidentin Elizabeth Keane Beweise liefern, dass sie sich und ihre Politik vor Dar Adal schützen muss. Gemeinsam planen sie ein Treffen zwischen Majid Javadi und der Präsidentin. Hierbei kommt heraus, dass Nafisi Zahlungen an Nordkorea geleistet hat und somit anzunehmen ist, dass der Iran den Atomvereinbarungen doch widerspricht. Damit haben Carrie und Saul nicht gerechnet. Dar Adal scheint auch bei der CIA seine Finger im Spiel zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen