Mentalist Timon Krause stellt seine Gäste im Verhör auf die Probe!Jetzt ohne Werbung streamen
"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW
Folge 2: Mentalist Timon Krause stellt seine Gäste im Verhör auf die Probe!
68 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Beim Würfeln scheint er den Zufall zu kontrollieren, Linda Zervakis erlebt eine Hypnose, und die Promis wählen Personen aus dem Publikum für eine Mutprobe mit Ratten, Schlangen und Vogelspinnen. Außerdem beeinflusst Mentalist Timon Krause ein Quiz und stellt seine Gäste im Verhör auf die Probe. Wer durchschaut wen?
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