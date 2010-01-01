Ihr Auftrag, Pater Castell
3 StaffelnAb 12
In der neuen und spannenden Krimiserie "Ihr Auftrag, Pater Castell" ermitteln der Sonderbeauftragte des Vatikan, Pater Simon Castell, und die LKA-Ermittlerin Marie Blank gemeinsam schwierige Fälle, die sowohl die weltliche wie kirchliche Macht gleichermaßen herausfordern. Dabei treffen nüchterne Wissenschaft und gefühlsstarker Glaube, hochgradige Spannung und humorvolle Leichtigkeit, harte Ermittlungen und zarte Beziehungsgeflechte wirkungsvoll und mit großem Potenzial aufeinander.