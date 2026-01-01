In Memoriam
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
In Memoriam
Ein reicher Geschäftsmann stirbt und hinterlässt 84 Millionen. Die Erbberechtigten - darunter seine vier Kinder - erhalten das Geld aber nicht ohne Weiteres. Sie sollen sich in perfiden Spielen gegeneinander durchsetzen. Dieses Vorgehen mussten sie bereits während ihrer Kindheit erdulden. Zu ihrem tyrannischen Vater hatten sie deshalb seit vielen Jahren keinen Kontakt. Nun ist es an ihnen, abzuwägen, welches Maß an seelischer Grausamkeit sie ertragen können, um reich zu werden.
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