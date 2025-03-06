In Memoriam
Folge 3: Eingeschlossen
44 Min.Ab 12
Die Erinnerungen an ihre zerrüttete Kindheit quälen die Nachkommen von Paul-Émile de Léry noch immer. Besonders seit sie wieder in ihrem Elternhaus wohnen, haben alle Vier schreckliche Flashbacks. Außerdem setzen ihnen die furchtbaren Aufgaben zu, die sie erfüllen müssen, um an das Millionenerbe ihres Vaters zu gelangen. Luciles neuer Freund sorgt sich um sie und recherchiert auf eigene Faust, um herauszufinden, was einst mit ihrer Mutter geschah.
Alle Staffeln im Überblick