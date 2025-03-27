In Memoriam
Folge 6: Erinnerungen
44 Min.Ab 12
Mathieu verlangt von seinem Freund, alles zu geben, um das Spiel um den Nachlass seines Vaters zu gewinnen. Er gibt Andrew sogar die Anweisung, sich Julien anzunähern und ihn hinters Licht zu führen. Mathieu zeigt immer mehr Züge seines soziopathischen Vaters, der sich die perfiden Aufgaben vor seinem Tod ausgedacht hat. Während seine Geschwister und sein Freund um das Erbe kämpfen, trifft sich Mathieu mit seinem Ex. Er erpresst ihn, um an ein gefährliches Medikament zu kommen.
Alle Staffeln im Überblick