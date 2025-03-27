Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In Memoriam

Erinnerungen

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Erinnerungen

ErinnerungenJetzt ohne Werbung streamen

In Memoriam

Folge 6: Erinnerungen

44 Min.Ab 12

Mathieu verlangt von seinem Freund, alles zu geben, um das Spiel um den Nachlass seines Vaters zu gewinnen. Er gibt Andrew sogar die Anweisung, sich Julien anzunähern und ihn hinters Licht zu führen. Mathieu zeigt immer mehr Züge seines soziopathischen Vaters, der sich die perfiden Aufgaben vor seinem Tod ausgedacht hat. Während seine Geschwister und sein Freund um das Erbe kämpfen, trifft sich Mathieu mit seinem Ex. Er erpresst ihn, um an ein gefährliches Medikament zu kommen.

Alle Staffeln im Überblick

In Memoriam
ProSieben FUN
In Memoriam

In Memoriam

Alle 1 Staffeln und Folgen