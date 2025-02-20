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It's Always Sunny in Philadelphia

Arschtreter: Mac und Charlie schließen sich einer Sekte an

ProSieben FUNStaffel 10Folge 10vom 20.02.2025
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 10: Arschtreter: Mac und Charlie schließen sich einer Sekte an

20 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12

Gemeinsam mit zwei weiteren Freunden schließen sich Mac und Charlie den "Ass Kickers United" an. Sie trainieren gemeinsam und verfolgen die Regeln, die ihr sogenannter Meister aufstellt. Was die Jungs nicht ahnen: Dennis hat den Club einst erfunden, um Mac eins auszuwischen. Als Frank und Dee davon erfahren, wollen sie die Information für ihre Zwecke nutzen.

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