It's Always Sunny in Philadelphia

ProSieben FUNStaffel 10Folge 2vom 20.11.2025
23 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Dee hat einen neuen Freund, den sie bei einem Gruppen-Date kennengelernt hat. Als sie ihren Kumpels davon erzählt, sind die von der Idee begeistert und veranstalten ebenfalls einen Gruppen-Date-Abend in ihrer Bar. Doch Dennis, Mac und Charlie sind dabei leider alles andere als erfolgreich. Also planen sie eine weitere Date-Night - und die wird noch schlimmer.

