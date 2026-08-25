Die Clique verpasst eine GelegenheitJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 6: Die Clique verpasst eine Gelegenheit
21 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Die Clique macht sich auf den Weg zu einer Bootsparty. Dummerweise legt das Schiff ohne sie ab. Verärgert über die verpasste Chance, hinterfragt Dennis sein ganzes Leben. Er beleidigt seine Kumpels und steckt mit seinem Unmut auch Frank und Mac an. Die drei Männer stürmen wütend aus der Bar und lassen Dee und Charlie ratlos zurück. Also nutzen die beiden verbliebenen Freunde die Gelegenheit und verbringen ein wenig Zeit zusammen.
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