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It's Always Sunny in Philadelphia

Frank geht in den Ruhestand

ProSieben FUNStaffel 10Folge 9vom 20.02.2025
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Folge 9: Frank geht in den Ruhestand

20 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12

Eines Tages verkündet Frank ganz überraschend, dass er in den Ruhestand gehen will. Die Clique macht sich daraufhin Gedanken, wer seine Anteile an der Bar erhält. Nach kurzer Zeit entbrennt ein regelrechter Wettstreit um die Rolle des Mehrheitseigners. Als sie die Geschäftsunterlagen durchsehen, stellen sie fest, dass eine mysteriöse Person drei Prozent an ihrem Pub hält und ihnen ebenfalls gefährlich werden könnte.

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